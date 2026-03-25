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Eventi e Cultura

Spoltore, presentazione libro di Antonio Razzi con la presenza speciale di Filippo Roma de Le Iene

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Domenica 29 marzo 2026, presso la Pizzeria Napoletana Lello 2.0 Città Bianca a Villa Raspa di Spoltore (PE), si terrà la presentazione del nuovo libro di Antonio Razzi, già Senatore. L’opera, intitolata “Mamma, sai: dalla fabbrica sono arrivato al Senato” ed edita da Graus Edizioni, racconta il percorso umano e professionale dell’autore, dalle sue radici operaie fino all’impegno nelle istituzioni.

Il libro gode della prefazione di Filippo Roma, noto inviato de “Le Iene”, che sarà presente all’evento per offrire il suo contributo alla discussione. L’autore dialogherà con la giornalista Alessandra Renzetti, ripercorrendo i momenti salienti di una vita caratterizzata da grandi sfide e traguardi inaspettati.

Il volume non si limita a essere una cronaca biografica, ma si presenta come una testimonianza di resilienza e determinazione che parla direttamente al cuore del lettore. Alternando riflessioni profonde a un piglio schietto, Antonio Razzi condivide con il pubblico aneddoti inediti e curiosità della sua lunga carriera, celebrando il valore del lavoro e il legame con le proprie origini.

L’evento sarà arricchito dall’esibizione al pianoforte del Maestro Gennaro Fioccola, che accompagnerà il pomeriggio con momenti musicali d’atmosfera. L’ingresso all’evento è gratuito, offrendo un’occasione di confronto autentico in un contesto conviviale. Antonio Razzi si appresta così a raccontare la sua storia e a condividere con il pubblico i momenti salienti di una carriera politica e personale ricca di sfide e successi inaspettati.

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