- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Giugno 11, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaSpoltore, presentazione libro “Graffiti” del poeta Enrico Maria Guerra
Eventi e Cultura

Spoltore, presentazione libro “Graffiti” del poeta Enrico Maria Guerra

- Spazio Pubblicitario 02 -

Domani, mercoledì 10 giugno alle ore 18.30, nella Biblioteca “Piero Angela” di via Dietro Le Mura, 10 Spoltore (PE), si terrà la presentazione del libro di poesie intitolato “Graffiti”, opera dell’acclamato poeta Enrico Maria Guerra.

Il libro, pubblicato da Edizioni Mondo Nuovo, rappresenta un’autentica carezza al cuore, pur nella complessità del vivere contemporaneo. Nella prefazione curata dal poeta e saggista Massimo Pamio, si evince la profonda emozione e il desiderio di immergersi nelle liriche d’amore proposte da Guerra, paragonabili a un recital d’altri tempi.

“Graffiti” viene descritto come un canzoniere intenso e commovente, capace di trasmettere vibranti emozioni e immortali storie d’amore, dai classici Paolo e Francesca a Romeo e Giulietta, passando per John Keats e Fanny Browne, fino ad Enrico e Daniela.

All’evento prenderanno parte l’autore Enrico Maria Guerra, il Sindaco Chiara Trulli, l’Assessore alla Cultura Nada Di Giandomenico, e il poeta e saggista Massimo Pamio. Le letture saranno affidate all’attrice Cam Lecce e allo stesso poeta.

L’incontro, organizzato dall’Associazione Il Pensiero Divergente in collaborazione con il Comune di Spoltore, prevede un ingresso libero fino ad esaurimento posti. Un’occasione imperdibile per immergersi nell’universo poetico di Enrico Maria Guerra e lasciarsi conquistare dalle sue intense emozioni trasmesse attraverso le pagine di “Graffiti”.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it