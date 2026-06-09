Spoltore, presentazione libro “Graffiti” del poeta Enrico Maria Guerra

Domani, mercoledì 10 giugno alle ore 18.30, nella Biblioteca “Piero Angela” di via Dietro Le Mura, 10 Spoltore (PE), si terrà la presentazione del libro di poesie intitolato “Graffiti”, opera dell’acclamato poeta Enrico Maria Guerra.

Il libro, pubblicato da Edizioni Mondo Nuovo, rappresenta un’autentica carezza al cuore, pur nella complessità del vivere contemporaneo. Nella prefazione curata dal poeta e saggista Massimo Pamio, si evince la profonda emozione e il desiderio di immergersi nelle liriche d’amore proposte da Guerra, paragonabili a un recital d’altri tempi.

“Graffiti” viene descritto come un canzoniere intenso e commovente, capace di trasmettere vibranti emozioni e immortali storie d’amore, dai classici Paolo e Francesca a Romeo e Giulietta, passando per John Keats e Fanny Browne, fino ad Enrico e Daniela.

All’evento prenderanno parte l’autore Enrico Maria Guerra, il Sindaco Chiara Trulli, l’Assessore alla Cultura Nada Di Giandomenico, e il poeta e saggista Massimo Pamio. Le letture saranno affidate all’attrice Cam Lecce e allo stesso poeta.

L’incontro, organizzato dall’Associazione Il Pensiero Divergente in collaborazione con il Comune di Spoltore, prevede un ingresso libero fino ad esaurimento posti. Un’occasione imperdibile per immergersi nell’universo poetico di Enrico Maria Guerra e lasciarsi conquistare dalle sue intense emozioni trasmesse attraverso le pagine di “Graffiti”.