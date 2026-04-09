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Eventi e Cultura

Spoltore, presentazione romanzo “Una Brava Moglie” di Andreina Moretti organizzata dall’Assessorato alle Pari Opportunità

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Il Comune di Spoltore si prepara ad ospitare un importante evento culturale che avrà luogo sabato 11 aprile 2026 alle ore 17:00 presso lo Spazio Culturale in Piazza d’Albenzio. Si tratta della presentazione del romanzo “Una Brava Moglie” di Andreina Moretti, edito da TraccePerLaMeta.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Spoltore e dalla Commissione Pari Opportunità, rappresenta un momento di forte sinergia tra letteratura e impegno civile sul territorio. Il Sindaco, Chiara Trulli, darà il benvenuto agli ospiti, seguito dall’intervento dell’Assessore alle Pari Opportunità, Francesca Sborgia, che ha sottolineato l’importanza dell’opera con queste parole: “Siamo orgogliosi di ospitare la presentazione del romanzo di Andreina Moretti, un’opera che scava con onestà nelle pieghe della condizione femminile.”

Il romanzo “Una Brava Moglie” affronta temi profondi come l’identità e le aspettative sociali, trattati dall’autrice con uno stile evocativo. La narrazione offre al lettore la possibilità di analizzare la realtà contemporanea, dando voce ai silenzi del quotidiano.

La presentazione sarà moderata da Maria Rita Piersanti, che guiderà il pubblico nel dialogo con l’autrice per approfondire i contenuti e le ispirazioni dietro le pagine del romanzo. L’evento vede la collaborazione dell’APS Guscio, confermando l’importanza della rete tra associazioni per la promozione di momenti di riflessione collettiva.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questo dibattito che unisce la passione per i libri alla valorizzazione di tematiche sociali estremamente attuali, stimolando un dibattito costruttivo sui ruoli sociali e sulla libertà di autodeterminazione delle donne.

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