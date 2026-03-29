Spoltore, Presidente attacca: “Referendum illogico, rischio di commissariamento imminente”

Il Presidente del Comitato Si alla Nuova Pescara per Spoltore, Marco Di Marzio, ha espresso ferma contrarietà riguardo alla prospettiva di un nuovo referendum a giugno, definendola “un’operazione illogica e un pesante spreco di denaro pubblico”.

Di Marzio ha sottolineato che la volontà dei cittadini si è già manifestata chiaramente a favore della fusione, rendendo il nuovo voto una ripetizione superflua che priva la comunità di risorse preziose. Ha dichiarato che “tornare a votare per confermare o smentire un esito già acquisito rappresenta un paradosso istituzionale che calpesta il principio di continuità e il rispetto verso le scelte già espresse dagli elettori”.

Il Presidente del Comitato ha inoltre sollevato perplessità sulle motivazioni che portano a prolungare il processo nel Comune di Spoltore, insinuando la possibilità che dietro i continui rinvii e la proposta di nuove consultazioni possa celarsi la necessità di completare manovre o accordi occulti, rallentando un processo inevitabile a scapito dell’efficienza amministrativa.

Di Marzio ha infine dichiarato che, “con ogni probabilità, prima che il referendum possa avere luogo, il Comune di Spoltore sarà già stato commissariato”, basando questa previsione sulle dichiarazioni emerse durante una conferenza stampa. Ha concluso ribadendo che la Nuova Pescara è una realtà in fase di consolidamento e chiamare nuovamente la popolazione a esprimersi su un tema già definito appare come un tentativo di frenare un cammino collettivo.