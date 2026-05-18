Spoltore: Presidente del Consiglio Matricciani propone nuova visione per l’area metropolitana con identità e autonomia comunale

Il presidente del Consiglio comunale di Spoltore, Lucio Matricciani, ha risposto all’intervento del deputato di Azione Giulio Sottanelli in commissione statuto Nuova Pescara, plaudendo alla presentazione del progetto di legge sull’area metropolitana e sottolineando l’importanza di coinvolgere rappresentanti di Spoltore e Montesilvano nel confronto.

Matricciani, in qualità di consigliere provinciale, ha ribadito il suo impegno da circa quattro anni a favore dell’area metropolitana, sottolineando che rappresenta l’unica strada percorribile per lo sviluppo del territorio. Ha evidenziato la necessità di riprendere progetti strategici come la “Mare-Monti” e il prolungamento dell’asse attrezzato fino a Manoppello e Popoli, per favorire lo sviluppo delle aree interne.

Il presidente del Consiglio comunale di Spoltore ha espresso preoccupazione per la proposta presentata alla commissione, che prevede di mantenere sia il progetto di fusione sia quello dell’area metropolitana, rischiando di generare confusione istituzionale. Matricciani ritiene che il percorso della fusione debba essere superato a favore di una nuova proposta di area metropolitana, capace di garantire autonomia ai comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, e offrendo vantaggi anche ai comuni dell’entroterra.

Matricciani ha sottolineato l’importanza di aprire una riflessione seria sul futuro del territorio provinciale, evitando sovrapposizioni tra progetti diversi. Ha auspicato una visione moderna e inclusiva di sviluppo, capace di unire costa ed entroterra senza cancellare l’identità dei singoli comuni. Servono scelte chiare, condivise e una programmazione territoriale orientata ai prossimi decenni.

La proposta del presidente del Consiglio comunale di Spoltore è volta a promuovere un dibattito costruttivo e un approccio strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio provinciale.