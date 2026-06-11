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Politica

Spoltore propone Consiglio straordinario aperto il 30 giugno in commemorazione a Matteotti

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In occasione del 102° anniversario della scomparsa di Giacomo Matteotti, i Consiglieri di opposizione del comune di Spoltore hanno richiesto formalmente il rinvio del Consiglio straordinario aperto dal 18 al 30 giugno. L’obiettivo dei consiglieri è quello di garantire la massima solennità istituzionale e una reale apertura alla cittadinanza, superando le recenti divergenze sull’intitolazione della sala consiliare.

La data del 30 giugno è stata scelta per il suo duplice valore: organizzativo e storico. I consiglieri Marco Della Torre e Agnese Ranghelli avevano inizialmente proposto il 10 giugno come data per il Consiglio, ma è stata bocciata a causa del referendum poi saltato.

I Consiglieri di minoranza sottolineano l’importanza di Giacomo Matteotti come patrimonio morale indivisibile della Repubblica e ritengono che convergere sul 30 giugno permetterà a Spoltore di celebrare al meglio la sua memoria, con i migliori relatori e nel luogo naturale della massima assise cittadina.

La richiesta di rinvio del Consiglio straordinario aperto è stata fatta in vista del 102° anniversario della scomparsa di Giacomo Matteotti, e i consiglieri di opposizione del comune di Spoltore hanno sottolineato l’importanza di garantire la massima solennità istituzionale e l’apertura alla cittadinanza. La data del 30 giugno è stata scelta per il suo valore organizzativo e storico legato all’ultimo discorso di Matteotti in Parlamento nel 1924. Dopo aver inizialmente proposto il 10 giugno come data, la decisione è stata modificata per garantire una partecipazione più ampia e celebrare al meglio la memoria di Matteotti.

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