Spoltore, pubblicata la graduatoria definitiva per i voucher sociali di Abruzzo Giovani 2023

È stata ufficialmente pubblicata la graduatoria definitiva relativa all’assegnazione dei voucher per il progetto Abruzzo Giovani 2023 nell’Ambito Distrettuale Sociale n. 16 Metropolitano, con il Comune di Spoltore in veste di capofila. L’iniziativa mira a sostenere la partecipazione dei giovani ad attività sportive, culturali e ricreative, con una particolare attenzione per i ragazzi appartenenti a nuclei familiari con un ISEE non superiore a 25.000 euro.

Il progetto offre un sostegno concreto per coprire i costi di iscrizione e frequenza presso enti autorizzati per l’anno 2025, con l’obiettivo di favorire la creatività, promuovere l’aggregazione, stimolare la cittadinanza attiva e garantire il benessere psicofisico, prestando anche attenzione alla prevenzione del disagio giovanile.

L’Assessore alle politiche sociali, Nada Di Giandomenico, ha commentato con entusiasmo il traguardo raggiunto, affermando che “questo progetto rappresenta un tassello fondamentale nel nostro impegno quotidiano per le nuove generazioni, trasformandosi in azioni concrete per le famiglie del territorio”. Di Giandomenico ha inoltre sottolineato l’importanza di considerare l’accesso alle attività sportive e culturali non come un semplice bonus, ma come un investimento necessario per il futuro dei giovani.

Gli interessati possono consultare gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi, verificare l’esito delle proprie richieste e prendere visione delle modalità operative sul sito istituzionale del Comune di Spoltore.

Il progetto Abruzzo Giovani 2023 si pone l’obiettivo di rimuovere le barriere economiche che spesso limitano la crescita personale e l’inclusione sociale, offrendo a tutti la possibilità di coltivare i propri talenti e di partecipare attivamente alla vita sociale e culturale della comunità.