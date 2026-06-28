Spoltore, richiesta valutazione Prefetto su Stato di diritto e inerzia Amministrativa Adriatic Link

Il Comune di Spoltore, in provincia di Pescara, è al centro di una controversia riguardante i lavori dell’Adriatic Link, sul quale si è espresso il cittadino Antonio Di Pasquale con una richiesta di intervento al Prefetto di Pescara.

Di Pasquale ha deciso di rendere pubblica la sua richiesta, avanzata il 25 giugno 2026, per sollecitare un confronto pubblico sul rispetto delle regole e sulla tutela dei diritti dei cittadini in relazione alla realizzazione dell’opera pubblica.

Il comunicato stampa inviato alla redazione sottolinea il protrarsi delle attività di cantiere a dodici giorni dalla prima denuncia presentata alle Autorità competenti e la mancata adozione di iniziative per accertare le criticità segnalate in merito al rispetto delle procedure previste dal D.P.R. n. 327/2001 e dei principi costituzionali di legalità e tutela della proprietà privata.

Di Pasquale, pur non mettendo in discussione l’importanza dell’opera pubblica, evidenzia la necessità di garantire il rispetto delle regole e il ruolo delle Istituzioni nell’assicurare l’applicazione della legge.

Il cittadino confida che la vicenda possa essere considerata di interesse pubblico e meritevole di attenzione da parte dei media, e si dichiara disponibile a fornire ulteriori chiarimenti o documentazione integrativa in merito alla questione sollevata.

Il comunicato, quindi, rappresenta un invito alla riflessione sulle modalità di realizzazione delle opere pubbliche e sulla tutela dei diritti dei cittadini, invitando le istituzioni a vigilare sul corretto rispetto delle normative vigenti e dei principi costituzionali.