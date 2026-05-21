Spoltore: sabato 23 maggio la terza edizione di “Spoltore Narra” trasforma il borgo in un laboratorio di storie e creatività

Ogni anno “Spoltore Narra” trasforma il borgo del capoluogo in un grande laboratorio di storie, creatività e comunità. La terza edizione dell’evento si terrà sabato 23 maggio 2026, dalle 16.30 alle 20.00, coinvolgendo grandi e bambini in laboratori legati al mondo della narrazione.

I luoghi simbolici del borgo che ospiteranno le attività di quest’anno includono il Largo della Chiesa, la Casa della Cultura in via del Corso, Piazza d’Albenzio, il Belvedere, Largo Fosse del Grano e Largo San Giovanni. Gli spazi daranno vita a un percorso diffuso tra racconti, musica e immaginazione, con attività come “Concerto di alberi, fili e fantasia”, “La bottega dei fili curiosi”, “Piccole cose che diventano storie”, “Un errore geniale: come Fleming scoprì l’antibiotico!” e altri laboratori interattivi.

“Spoltore Narra” nasce con l’obiettivo pedagogico di sviluppare nei bambini pensiero critico, fantasia, capacità relazionali e fiducia nel futuro attraverso la narrazione. Il Comune di Spoltore e la Direzione Didattica hanno coinvolto diverse agenzie educative e associative del territorio per rendere l’evento una realtà sempre più partecipata.

L’assessore all’istruzione Francesca Sborgia sottolinea che “Spoltore Narra rappresenta perfettamente l’idea di città che vogliamo costruire”, promuovendo la collaborazione tra scuola, famiglie, associazioni e istituzioni per la crescita delle nuove generazioni. Il sindaco Chiara Trulli aggiunge che eventi come questo dimostrano l’impegno di Spoltore nell’infanzia e nella cultura come mezzi fondamentali per costruire il futuro.

Per ulteriori informazioni sull’evento “Spoltore Narra”, è possibile contattare l’Ufficio stampa al numero 340.5087728.

Spoltore, 21 maggio 2026