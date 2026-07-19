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Eventi e Cultura

Spoltore, si avvicina la Festa Patronale di San Giacomo a Cavaticchi: religiosità, tradizione e spettacoli per la comunità

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Cavaticchi di Spoltore si prepara alla Festa Patronale in onore di San Giacomo e della Madonna del Rosario

L’Associazione Culturale Cavaticchi, insieme al Comune di Spoltore, ha annunciato con entusiasmo l’arrivo dell’edizione 2026 della Festa Patronale dedicata a San Giacomo e alla Madonna del Rosario. L’evento si terrà nei giorni 24, 25 e 26 luglio presso la località di Cavaticchi di Spoltore (Pe) e offrirà alla comunità un programma ricco di momenti di fede, tradizione e intrattenimento.

Il calendario delle celebrazioni religiose prevede l’inizio venerdì 24 luglio alle ore 18:00 con il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa alle 18:30. Sabato 25 luglio, le funzioni continueranno con il Santo Rosario alle 18:00 e la Santa Messa alle 18:30, seguite dalla solenne processione accompagnata dalla banda della città di Silvi. Domenica 26 luglio, la giornata conclusiva vedrà la celebrazione della Santa Messa alle ore 10:00.

Parallelamente, il programma civile offrirà serate di intrattenimento di grande livello. Venerdì 24 luglio alle ore 21:00 si esibirà l’orchestra “Agostina…in canto” per una serata di ballo. Sabato 25 luglio, la giornata inizierà alle 16:45 con il giro della banda per le vie del paese, seguito alle ore 21:30 dallo showman Vincenzo Olivieri con lo spettacolo “Roba da matti summertour”. Domenica 26 luglio alle ore 21:00 il gran finale con “La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio”, condotta da Loris Cesarone e Donatello Monaco. Durante l’intera manifestazione saranno presenti stand gastronomici con birra a volontà.

Si informa che per l’occasione, la viabilità sarà completamente ripristinata per garantire il regolare svolgimento dell’evento.

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