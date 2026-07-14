Spoltore si prepara per “La Notte delle Streghe e delle Vampire”: storia, leggende e teatro live a luglio

Il borgo di Spoltore si prepara per “La Notte delle Streghe e delle Vampire”: un viaggio tra storia, leggenda e teatro live

L’associazione Ventonotturno si prepara a far rivivere al pubblico, grazie alla collaborazione con il Comune di Spoltore, la quinta edizione del musical Spelt – La Notte delle Streghe e delle Vampire. Sabato 18 luglio 2026, a partire dalle ore 21.00, il centro storico di Spoltore (PE) si animerà con le magiche atmosfere fantasy legate alle leggende e alla storia dell’antico Sepoltorium.

Quella che era nata come una faida tra streghe e vampire si è evoluta nel tempo, accogliendo nuove fazioni in un conflitto per il predominio sul borgo, dove il bene e il male si alternano tra alleanze e tradimenti da ormai un lustro. L’ingresso all’evento è completamente gratuito.

Per questa quinta edizione, il programma delle rappresentazioni è stato organizzato in aree specifiche all’interno del borgo per garantire una fruizione ottimale. In Piazza Di Marzio sarà attivo il punto informazioni con la consegna delle mappe. Successivamente, in Piazza D’Albenzio alle ore 21.15, andrà in scena “La Tavola Nera”, uno spettacolo teatrale recitato su una tavola imbandita dove i personaggi banchettanti narreranno gli eventi delle edizioni passate, dal 2022 al 2025, introducendo il pubblico alla storia di quest’anno.

L’evento principale si terrà invece in Largo San Giovanni alle ore 22.00 con il debutto del musical del 2026, uno spettacolo live recitato, cantato e danzato dal cast della durata di circa un’ora. La direzione musicale è affidata a Roberto Di Giulio, mentre i testi e la regia sono a cura di Giuseppe Iannascoli.

Oltre alle rappresentazioni principali, i locali situati sopra Piazza D’Albenzio ospiteranno un pannello espositivo sulla realtà della stregoneria curato dalla Professoressa Lia Giancristofaro, nell’ambito di un’attività di terza missione del Dipartimento di lettere, arti e storia dell’Università D’Annunzio. Sarà inoltre possibile visitare la mostra video-fotografica sulle passate edizioni, con le fotografie di Nadia Colombaro e le riprese video di Francesco De Dominicis.

Lungo i vicoli e negli slarghi del borgo non mancheranno incursioni e sorprese con misteriosi personaggi in movimento. Per agevolare l’arrivo dei visitatori, il Comune di Spoltore ha predisposto un servizio di bus navetta gratuito con partenze alle ore 19.30 e 20.15 dalla fermata TUA di via Fellini (presso il centro Arca) e ritorno alle ore 24.00 da via Fonzi. Non mancheranno punti di ristoro “Drink&Food” in Largo San Giovanni.

Il cast artistico del musical vede la partecipazione, in ordine di apparizione, di Vincenzo di Nicolantonio (frate), Michela Mambella (suora), Elena Caruta (messaggera), Chiara Dimaggio (regina nera), Emanuela Dimaggio (regina bianca), Marta Chiola (la terza sorella), Cecilia Graziano (sacerdotessa), Simonetta D’Intino (danzatrice), Roberto Di Giulio (il capo delle streghe) e Alessandro Di Giulio (il principe delle vampire).

Lo spettacolo si avvale inoltre degli attori di teatro della scuola VentoNotturno, dei duellanti della Gualdana dell’orso e del corpo di ballo Centro Studi Danza Vestale, con la direzione artistica firmata da Ventonotturno Art Events.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione al numero telefonico 3489257764 o tramite e-mail all’indirizzo info@ventonotturno.it. È inoltre possibile seguire gli aggiornamenti sui canali social di Ventonotturno Art Events e La Notte Delle Streghe e Delle Vampire, oppure consultare il sito ufficiale www.ventonotturno.it.