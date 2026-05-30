Spoltore si rinnova: lavori completati su strade e marciapiedi per una città più sicura e accogliente

Il Comune di Spoltore ha recentemente completato i lavori di ristrutturazione delle strade e dei marciapiedi, dando così un importante contributo alla vivibilità e alla sicurezza della città. Il sindaco Chiara Trulli ha dichiarato: “Più sicurezza e decoro urbano per la nostra comunità”.

Il grande piano di intervento, avviato alla fine del 2024, ha riguardato diverse arterie cittadine suddivise tra i vari nuclei urbani e le frazioni del territorio. Tra le strade coinvolte vi sono Via Fonzi, Via Giotto, Via Tosti, Via San Rocco, Via Valle Tornello, Via Casalice, Viale Europa, Via Vasto, Via Varsavia, e molte altre.

Il Sindaco Trulli si è detta molto soddisfatta del risultato ottenuto, sottolineando l’importanza di restituire ai residenti vie più sicure e un arredo urbano decoroso per migliorare la qualità della vita quotidiana. L’impegno dell’amministrazione si è concentrato su un’attenzione diffusa verso tutti i quartieri e le esigenze dei cittadini, in un ottica di modernizzazione e sicurezza per tutti.

L’operazione ha comportato un investimento netto di € 587.104,52, con una spesa finale effettiva di € 571.110,17, garantendo un risparmio per le casse comunali. Con l’approvazione degli atti contabili, si conclude formalmente l’iter amministrativo relativo all’esecuzione dell’opera.

L’intervento si inserisce nel programma di potenziamento infrastrutturale del territorio, con l’obiettivo di garantire standard qualitativi elevati e una duratura efficienza delle opere pubbliche a beneficio dell’intera cittadinanza.