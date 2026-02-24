Spoltore si unisce a Coldiretti per difendere il Made in Italy autentico: regole chiare e univoche per garantire l’origine dei prodotti agricoli e alimentari

Il Comune di Spoltore si unisce a Coldiretti per difendere il Made in Italy autentico. Con il voto del consiglio comunale, il sindaco Chiara Trulli è stato incaricato di agire con Anci e Regione Abruzzo per avviare la procedura di modifica della disciplina sull’origine del codice doganale, in particolare rivisitando l’articolo 60 del regolamento europeo del 2013.

La modifica proposta da Coldiretti mira a proteggere il Made in Italy e le produzioni agricole italiane dall’attuale competizione sui mercati internazionali. Il sindaco Trulli ha criticato la pratica che permette di etichettare i prodotti come Made in Italy anche se le materie prime provengono dall’estero e vengono lavorate in Italia, definendola “concorrenza sleale”.

Coldiretti ha come obiettivo l’esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall’applicazione del regolamento europeo, per garantire trasparenza e informazione corretta ai consumatori sull’origine dei prodotti. Trulli si impegna a sostenere questa battaglia, considerandola un’ulteriore tutela per i consumatori.

La delibera adottata impegna il Sindaco ad agire con l’ANCI Abruzzo per promuovere azioni presso le sedi istituzionali europee, affinché si modifichi la disciplina sull’origine dei prodotti alimentari. Si chiede inoltre di sensibilizzare i parlamentari europei sulla necessità di questa modifica, al fine di garantire il rispetto delle regole sulla provenienza dei prodotti commercializzati come Made in Italy.

Spoltore si schiera quindi a difesa del Made in Italy autentico, per garantire la qualità e l’autenticità delle produzioni locali e nazionali.