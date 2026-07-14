Spoltore, sindaco Trulli chiede ristoro per agricoltori senza acqua irrigua: richiesta al Consorzio di Bonifica

Il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, ha recentemente scritto una lettera al presidente del Consorzio di Bonifica Centro Enisio Tocco per chiedere una revisione del Regolamento per l’esercizio dell’irrigazione al fine di valutare la possibilità di concedere ristori economici agli utenti che sono stati privati del servizio irriguo a causa di guasti e rotture della rete.

Il Regolamento attuale non prevede alcuna forma di indennizzo o risarcimento per gli utenti che subiscono interruzioni nell’erogazione dell’acqua per motivi tecnici. Tuttavia, Trulli ha evidenziato i disagi vissuti dalla comunità agricola di Spoltore a causa dei continui problemi legati alla rete di irrigazione, che hanno compromesso gravemente la possibilità di utilizzare l’acqua per le colture.

La mancanza di acqua ha creato notevoli difficoltà agli imprenditori agricoli, che si trovano ad affrontare non solo la perdita economica derivante dalla mancata disponibilità di acqua, ma anche la necessità di pagare per un servizio che non è stato fruito. Trulli ha riconosciuto gli sforzi dell’amministrazione del consorzio nel correggere la situazione, ma ha sottolineato la necessità di adottare misure di ristoro o compensazione economica per gli utenti colpiti.

L’introduzione di ristori rappresenterebbe un gesto di equità nei confronti degli agricoltori e contribuirebbe a ristabilire la fiducia tra il Consorzio di Bonifica e la comunità agricola del territorio. La sindaca di Spoltore ha invitato il presidente Tocco a considerare attentamente questa possibilità, al fine di garantire un sostegno concreto agli utenti che hanno subito interruzioni nell’erogazione dell’acqua per motivi non dipendenti da loro.

In conclusione, il gesto di Chiara Trulli rappresenta un importante segnale di attenzione verso le esigenze della comunità agricola locale e pone le basi per la costruzione di un rapporto più solido e collaborativo tra le istituzioni e gli imprenditori agricoli del territorio.