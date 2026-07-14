- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Luglio 14, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàSpoltore, sindaco Trulli chiede ristoro per agricoltori senza acqua irrigua: richiesta al...
Attualità

Spoltore, sindaco Trulli chiede ristoro per agricoltori senza acqua irrigua: richiesta al Consorzio di Bonifica

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, ha recentemente scritto una lettera al presidente del Consorzio di Bonifica Centro Enisio Tocco per chiedere una revisione del Regolamento per l’esercizio dell’irrigazione al fine di valutare la possibilità di concedere ristori economici agli utenti che sono stati privati del servizio irriguo a causa di guasti e rotture della rete.

Il Regolamento attuale non prevede alcuna forma di indennizzo o risarcimento per gli utenti che subiscono interruzioni nell’erogazione dell’acqua per motivi tecnici. Tuttavia, Trulli ha evidenziato i disagi vissuti dalla comunità agricola di Spoltore a causa dei continui problemi legati alla rete di irrigazione, che hanno compromesso gravemente la possibilità di utilizzare l’acqua per le colture.

La mancanza di acqua ha creato notevoli difficoltà agli imprenditori agricoli, che si trovano ad affrontare non solo la perdita economica derivante dalla mancata disponibilità di acqua, ma anche la necessità di pagare per un servizio che non è stato fruito. Trulli ha riconosciuto gli sforzi dell’amministrazione del consorzio nel correggere la situazione, ma ha sottolineato la necessità di adottare misure di ristoro o compensazione economica per gli utenti colpiti.

L’introduzione di ristori rappresenterebbe un gesto di equità nei confronti degli agricoltori e contribuirebbe a ristabilire la fiducia tra il Consorzio di Bonifica e la comunità agricola del territorio. La sindaca di Spoltore ha invitato il presidente Tocco a considerare attentamente questa possibilità, al fine di garantire un sostegno concreto agli utenti che hanno subito interruzioni nell’erogazione dell’acqua per motivi non dipendenti da loro.

In conclusione, il gesto di Chiara Trulli rappresenta un importante segnale di attenzione verso le esigenze della comunità agricola locale e pone le basi per la costruzione di un rapporto più solido e collaborativo tra le istituzioni e gli imprenditori agricoli del territorio.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it