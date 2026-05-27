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Politica

Spoltore, sindaco Trulli partecipa ai lavori per il Nuovo Comune di Pescara

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Domani, mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 10:00, si terrà un’importante riunione della Commissione comunale presieduta da Luigi Albore Mascia per discutere del Nuovo Comune di Pescara.

La Commissione Statuto, Regolamenti – Nuovo Comune di Pescara Sala vedrà la partecipazione del sindaco di Spoltore, Chiara Trulli. All’ordine del giorno, la fusione tra i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, un tema che ha già animato diverse riunioni della stessa commissione.

L’audizione si svolgerà nella sala Commissioni Consiliari Permanenti “Vittoria Colonna”, al primo piano del Palazzo di Città. Si tratta di un momento importante per discutere e approfondire i dettagli e le implicazioni della possibile fusione tra i tre Comuni.

Albore Mascia, presidente della Commissione, ha dichiarato: “Siamo lieti della partecipazione del sindaco Trulli e siamo pronti ad affrontare insieme questo importante argomento che riguarda il futuro dei nostri territori”.

La presenza del sindaco di Spoltore dimostra l’impegno e l’interesse delle amministrazioni locali nell’esaminare attentamente questa possibilità che potrebbe portare a importanti cambiamenti per i cittadini dei tre Comuni coinvolti.

In attesa di ulteriori sviluppi e decisioni, la Commissione comunale continuerà a lavorare per valutare al meglio tutte le implicazioni di questa proposta di fusione, con l’obiettivo di garantire il miglior servizio possibile ai cittadini.

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