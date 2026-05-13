Spoltore, Sindaco Trulli: “Situzione inaccettabile dell’acqua da irrigazione”

Il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, ha espresso la propria preoccupazione riguardo alla situazione dell’acqua da irrigazione sul territorio del comune. Trulli ha scritto una lettera ai vertici del Consorzio di Bonifica “Centro” per segnalare l’attuale stato di criticità che sta vivendo Spoltore e altri territori nella fornitura del servizio.

Secondo il sindaco, il territorio di Spoltore sta affrontando interruzioni continue nel servizio a causa di decine di rotture, ma ciò che preoccupa maggiormente è l’assenza di informazioni chiare fornite alla cittadinanza sulle cause dei disservizi, sugli interventi effettuati o da effettuare e sui tempi di ripristino. Trulli ha sottolineato i disagi causati alle aziende del primo settore e ha evidenziato come i cittadini, le attività locali e l’Ente comunale vengano lasciati all’oscuro riguardo alle criticità del servizio.

Il sindaco ha sottolineato che nonostante le continue interruzioni del servizio, gli utenti sono costretti a pagare le bollette integralmente, senza poter usufruire del servizio per lunghi periodi. Trulli ha quindi richiesto l’apertura di un tavolo di confronto con il Consorzio di Bonifica e gli altri enti coinvolti per concordare modalità più adeguate di comunicazione dei guasti e degli interventi.

La mancanza di informazioni da parte del Consorzio genera confusione e preoccupazione tra la popolazione, impedendo la ricerca di soluzioni alternative. Il sindaco ha ribadito la necessità di trovare una soluzione definitiva ai problemi ormai cronici del Consorzio di Bonifica, sottolineando l’importanza di un piano di interventi strutturali per affrontare l’obsolescenza delle reti idriche.

Trulli ha concluso affermando che è urgente portare l’argomento all’attenzione degli enti competenti e dell’opinione pubblica, chiedendo un piano integrale di riordino del sistema dell’acqua della bonifica. Spoltore, 13 maggio 2026.