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Politica

Spoltore, vertice tra Presidente e Vice del Comitato: “Fusione con Nuova Pescara per risolvere le problematiche”

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Il Presidente del Comitato Spoltore per la Nuova Pescara, Marco Di Marzio, e il Vicepresidente, Avv. Luigi Spina, hanno rilasciato una nota congiunta in merito al progetto della Nuova Pescara e alla fusione dei territori.

Di Marzio ha sottolineato l’importanza della fusione per affrontare le problematiche attuali che coinvolgono il borgo spoltorese, affermando che “Spoltore non ha le risorse economiche necessarie per far fronte alle necessità”. Ha inoltre esortato l’Amministrazione Comunale di Spoltore a lavorare per garantire una fusione equa che valorizzi l’intero territorio, trattando con Montesilvano e Pescara per la ripartizione delle risorse di 255 milioni di euro.

Dal canto suo, il Vicepresidente Spina ha criticato il consigliere regionale Leonardo D’Addazio per il suo interessamento alla Nuova Pescara solo dopo anni di attività limitata alla Grande Penne e ai confini del territorio di Moscufo. Spina ha condiviso le parole del Comitato Montesilvanese, invitando la popolazione a astenersi dal voto o a votare per la prosecuzione della fusione.

Entrambi i membri del Comitato Spoltore per la Nuova Pescara hanno espresso dubbi sulle competenze regionali dei referendum di Spoltore e Montesilvano, definendoli illegittimi a causa dei quesiti capziosi. Inoltre, hanno evidenziato la necessità di garantire una corretta ripartizione delle risorse in arrivo, per il bene di tutti i territori coinvolti.

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