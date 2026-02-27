Spoltore, via libera al regolamento per i referendum locali e la partecipazione cittadina

Il consiglio comunale di Spoltore ha recentemente approvato il regolamento per la disciplina degli istituti di partecipazione, aprendo la strada alla possibile realizzazione di un referendum locale. Il documento, propedeutico al referendum già annunciato durante una seduta dedicata alla fusione, si propone di coinvolgere i cittadini nel processo decisionale riguardante la creazione di un Comune unico per i territori di Pescara, Montesilvano e Spoltore.

“Il processo di fusione è incombente e i cittadini ci sollecitano a rivederlo”, ha dichiarato il sindaco Chiara Trulli. “Siamo impegnati a definire ambiti e modalità per svolgere i referendum popolari. Questo è un momento cruciale per la nostra città e vogliamo garantire ai cittadini la possibilità di esprimersi”.

Il referendum, previsto dallo Statuto Comunale, non era stato ancora regolamentato e il nuovo documento introduce anche norme per gli altri istituti di partecipazione, come le istanze, le petizioni e le proposte di deliberazione.

Il passaggio è stato accolto con interesse da parte della cittadinanza, che sta seguendo con attenzione gli sviluppi del processo di fusione. Si prospetta quindi un momento significativo per la vita di Spoltore, con la speranza di dare voce e potere decisionale ai residenti del territorio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio stampa al numero 340.5087728.

La redazione di AbruzzoNews24 seguirà da vicino gli aggiornamenti su questa importante vicenda che coinvolge la comunità locale.