Sponsorizzazione eventi, ecco come fare

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni Teatino attraverso il portale web istituzionale:Il Comune di San Giovanni Teatino intende ricercare sponsor per il finanziamento del cartellone di eventi culturali, sociali, ricreative, turistiche, sportive, a carattere istituzionale per l’anno 2025 e si impegna a porre in essere specifiche prestazioni allo scopo di veicolare a fini pubblicitari l’immagine dello sponsor, pubblicizzandone il nome, il logo, il marchio, etc. Lo sponsor si impegna a corrispondere un apporto specifico, in denaro oppure in beni o servizi, quale corrispettivo delle prestazioni per pubblicizzare il proprio marchio aziendale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tutte le info negli allegati.

