giovedì, Marzo 12, 2026
“Sport Opportunità”: prosegue la consegna dei voucher sportivi per le famiglie

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:L’Assessorato alle Politiche sociali del Comune dell’Aquila ricorda alle famiglie inserite in graduatoria che la consegna dei voucher sportivi del progetto “Sport Opportunit?”, destinato ai minori residenti nel Comune dell’Aquila, ? ancora in corso e invita i beneficiari a recarsi personalmente presso gli uffici comunali di Via Filomusi Guelfi 6/c per il ritiro e l’attivazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alle Politiche sociali, punta a sostenere le famiglie nelle spese per l’iscrizione a corsi e attivit? presso le associazioni sportive che hanno aderito al programma – si legge sul sito web ufficiale. Il progetto rientra nelle politiche comunali di sostegno alle famiglie e di contrasto alla povert? educativa, con l’obiettivo di favorire l’accesso allo sport, promuovere l’inclusione e incoraggiare momenti di crescita, benessere e socializzazione tra i pi? giovani.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

