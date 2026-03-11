“Sport Opportunità”: prosegue la consegna dei voucher sportivi per le famiglie

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:L’Assessorato alle Politiche sociali del Comune dell’Aquila ricorda alle famiglie inserite in graduatoria che la consegna dei voucher sportivi del progetto “Sport Opportunit?”, destinato ai minori residenti nel Comune dell’Aquila, ? ancora in corso e invita i beneficiari a recarsi personalmente presso gli uffici comunali di Via Filomusi Guelfi 6/c per il ritiro e l’attivazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alle Politiche sociali, punta a sostenere le famiglie nelle spese per l’iscrizione a corsi e attivit? presso le associazioni sportive che hanno aderito al programma – si legge sul sito web ufficiale. Il progetto rientra nelle politiche comunali di sostegno alle famiglie e di contrasto alla povert? educativa, con l’obiettivo di favorire l’accesso allo sport, promuovere l’inclusione e incoraggiare momenti di crescita, benessere e socializzazione tra i pi? giovani.

