Sport, Serie A1: Panthers Roseto confermano coach Simone Righi e il suo staff per la stagione 2026/2027

La società Panthers Roseto ha ufficializzato la conferma di coach Simone Righi e del suo staff tecnico per la stagione 2026/2027. Dopo un biennio straordinario, coach Righi ha ottenuto la fiducia totale della società per guidare la squadra nella prossima stagione di Serie A1.

Simone Righi, giunto al suo terzo anno sulla panchina delle Panthers, sarà il fulcro e la figura chiave per aprire un nuovo ciclo sul Lido delle Rose. Insieme a lui, verranno confermati anche l’assistant coach Giovanni Montuori e il preparatore atletico Alex De Federicis, entrambi rinnovati per la loro competenza e professionalità.

La società Panthers Roseto augura un buon lavoro a coach Simone Righi e al suo staff tecnico per la prossima stagione agonistica.

Ufficio Comunicazione Panthers Roseto.