SPOSTAMENTO AREA MERCATALE – VENERDI’ 4 AGOSTO 2023

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni Teatino attraverso il portale web istituzionale:

Visto lo svolgimento dell’evento PROLOCANDO – FESTIVAL DELLE PROLOCO 2023 in Piazza San Rocco dal 2 al 9 Agosto p.v. è stato previsto lo spostamento dell’Area Mercatale per il giorno VENERDI’ 4 AGOSTO. Lo stesso si svolgerà nelle seguenti aree: – Corso Italia dall’intersezione con Via Garibaldi sino all’intersezione Via Cavour/VIa Mazzini; – Piazza Municipio – Via Massimo D’Azeglio dal civico 24/26 e tutta l’area esterna del Palazzo Comunale In allegato l’ordinanza della Polizia Locale sulla disciplina del traffico e l’isitituzione di divieti di sosta temporanei nelle vie interessate dal mercato – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di San Giovanni Teatino. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.sangiovanniteatino.ch.it