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Spotify: Joe Rogan e le polemiche con ex presidenti

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In queste ore, il tema di tendenza su internet è Spotify, con Joe Rogan al centro di polemiche riguardo presunti contatti di ex presidenti degli Stati Uniti con la piattaforma di streaming. Rogan ha dichiarato che sarebbero stati fatti tentativi per rimuovere il suo podcast da Spotify, suscitando grande interesse online. Secondo l’ultimo aggiornamento, il presentatore avrebbe affermato che sarebbero stati offerti ingenti somme di denaro per censurare il suo show. La notizia è al top dei trend sui motori di ricerca, generando dibattiti e curiosità tra gli utenti. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online.

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