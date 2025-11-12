Spunta un “resort” lungo la Via Verde a Vasto, Forum H2O “dimenticata la procedura di V.I.A.”

VASTO – Il forum h2o, nel comunicato dell’11 novembre 2025, afferma: “Spunta un ‘resort’ lungo la ‘Via Verde’ a Vasto, in un lotto in parte ricadente nella Riserva di Punta Aderci. La ‘Via Verde’ rischia sempre di più di ridursi a un lungo serpentone di strutture antropiche vista mare, con consumo di suolo e perdita delle funzioni ecologiche.”

Secondo l’associazione, “tra la Riserva di Punta Aderci e strada Torre Sinello è in arrivo un ‘resort’ composto da ben ‘52 unità di alloggi prefabbricati’ (unità abitative mobili), ciascuna con parcheggio, ‘un deck esterno in legno e policarbonato, piscine e area giardino di pertinenza’. L’intervento riguarda quasi 4 ettari di terreni: un’area che fu camping, oggi coperta da vigne, incolti e alberi. Ai pochi edifici esistenti sarà aggiunta un’area wellness. Una parte del lotto ricade nell’area protetta.”

Sul piano procedurale, il forum riferisce: “Il Comune di Vasto ha attivato una semplice verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (rivolta ai soli enti pubblici) e uno screening di Valutazione di Incidenza Ambientale, anch’esso privo della fase pubblica per le osservazioni.” L’associazione aggiunge: “Ci siamo accorti della questione leggendo l’ordine del giorno del comitato V.I.A. regionale del 13 novembre che dovrà analizzare il progetto.”

In merito alle istanze inviate, il forum dichiara: “Stamattina abbiamo segnalato che, per un intervento del genere, è obbligatoria la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con la fase pubblica per le osservazioni, che appare essere stata completamente dimenticata. Considerate le dimensioni del progetto e lo stato dei luoghi, non ci si può limitare a un mero screening di V.Inc.A.: va espletata la procedura completa, più approfondita e aperta al pubblico.”

Quanto agli impatti, l’associazione sostiene: “La pressione antropica su questa riserva è già, in alcuni periodi, del tutto insostenibile. Qui si consuma suolo oggi occupato da elementi naturali o semi-naturali che cederanno il posto a parcheggi e opere.” E, in generale, “si tratterebbe dell’ennesima struttura antropica lungo la cosiddetta ‘Via Verde’ che, da percorso naturalistico, rischia di diventare un serpentone di manufatti vista mare, con aumento del consumo di prezioso suolo costiero e snaturamento delle funzioni ecologiche e della percezione della visita. Di ‘eco’ rimarrà solo il prefisso nei titoli dei progetti.”

Nella pec allegata agli enti, il forum scrive: “Abbiamo appreso dall’ordine del giorno del Comitato V.I.A. del 13 novembre della procedura di V.Inc.A. per il ‘Piano Attuativo in Zona D6 – Eco-Resort Punta Aderci’.” In diritto, l’associazione afferma: “Per dati dimensionali (superficie) e localizzazione (area protetta) il progetto rientra tra quelli dell’allegato IV (Verifica di assoggettabilità a V.I.A.), in conseguenza del dimezzamento delle soglie per le categorie dell’allegato IV al D.lgs. 152/2006 – punto 8, lettera q) – operato dal D.M. 52/2015 (per i campeggi in area protetta la soglia è 2,5 ettari).” Inoltre, “essendo nel perimetro dell’area protetta, scatta anche l’obbligo dell’art. 6, comma 7, lettera b), del D.lgs. 152/2006, cioè la V.I.A. diretta (combinato disposto delle due norme).” Conclude la nota: “Data la rilevanza del progetto è inaccettabile limitarsi a un semplice screening V.Inc.A.” L’associazione segnala di aver allegato il rapporto preliminare della verifica di assoggettabilità a VAS e una planimetria.