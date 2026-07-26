Ssc napoli: antonio vergara rinnova fino al 2031

La notizia che sta monopolizzando l’attenzione online in queste ore riguarda il rinnovo del contratto di Antonio Vergara con il Napoli fino al 2031. L’estensione del rapporto contrattuale è stata ufficializzata e sembra destare grande interesse tra i tifosi e gli appassionati del calcio. Si parla anche di possibili nuovi ruoli per il giocatore, con Massimiliano Allegri che avrebbe iniziato a valutare soluzioni innovative. Un momento importante per il club partenopeo, che vede così rafforzata la propria squadra con un giocatore di valore come Vergara.

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