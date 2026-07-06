Ssc napoli: svelata la maglia del centenario

In queste ore, il tema del SSC Napoli è in cima ai top trend sui motori di ricerca, con l’attesa per la presentazione della maglia del centenario che ha suscitato grande interesse tra i tifosi. La suggestiva foto sui social con Maradona ha emozionato i napoletani, sottolineando il legame speciale tra il club e il grande campione argentino. Tra i prossimi eventi, si attende con curiosità la visita di Allegri a Napoli il 13 luglio e l’uscita della nuova maglia del centenario. Questo momento speciale mette in risalto il valore della memoria e la sfida del futuro per un club così radicato nella cultura e nella passione della città.

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