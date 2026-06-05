Stankovic torna all’Inter: ufficiale il riacquisto

Il tema di stankovic inter è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i top trend sui motori di ricerca. La notizia ha scatenato grande interesse tra gli appassionati di calcio e tifosi nerazzurri. Infatti, è stato confermato il ritorno di Aleksandar Stankovic all’Inter, con un comunicato ufficiale che ha sancito il suo riacquisto dal Bruges.

Aleksandar Stankovic è ora nuovamente un giocatore dell’Inter, dopo aver lasciato il club per un periodo di tempo. La squadra milanese ha accolto con entusiasmo il ritorno del centrocampista, definendolo come un vero e proprio ritorno a casa. Questa notizia ha generato molte discussioni e commenti sulla scelta della società nerazzurra e sulle prospettive per la prossima stagione.

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