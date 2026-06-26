Stati Uniti vincono Mondiali 2026 all’ultimo minuto

La notizia è in queste ore tra le più cercate online e in cima ai top trend sui motori di ricerca: un gol all’ultimo secondo ha interrotto la luna di miele della Nazionale statunitense allenata da Mauricio Pochettino ai Mondiali del 2026. In un match contro la Türkiye, gli Stati Uniti sono stati sconfitti con un calcio di rigore nel recupero, mettendo fine alla loro serie di vittorie nel girone.

L’attesa era alta per il talento emergente Christian Pulisic, che è subentrato durante la partita contro la Türkiye. Tuttavia, la squadra statunitense non è riuscita a mantenere la sua striscia vincente, subendo la sconfitta proprio al termine del match.

Il risultato ha scosso gli appassionati di calcio in tutto il mondo e ha generato un dibattito acceso sulle prospettive della Nazionale statunitense nei prossimi incontri. Gli esperti sono pronti a scrutare da vicino la strategia e le scelte di Pochettino per affrontare le sfide future nel torneo.

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