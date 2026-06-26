- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Giugno 26, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaStati Uniti vincono Mondiali 2026 all’ultimo minuto
Notizie Italia

Stati Uniti vincono Mondiali 2026 all’ultimo minuto

- Spazio Pubblicitario 02 -

La notizia è in queste ore tra le più cercate online e in cima ai top trend sui motori di ricerca: un gol all’ultimo secondo ha interrotto la luna di miele della Nazionale statunitense allenata da Mauricio Pochettino ai Mondiali del 2026. In un match contro la Türkiye, gli Stati Uniti sono stati sconfitti con un calcio di rigore nel recupero, mettendo fine alla loro serie di vittorie nel girone.

L’attesa era alta per il talento emergente Christian Pulisic, che è subentrato durante la partita contro la Türkiye. Tuttavia, la squadra statunitense non è riuscita a mantenere la sua striscia vincente, subendo la sconfitta proprio al termine del match.

Il risultato ha scosso gli appassionati di calcio in tutto il mondo e ha generato un dibattito acceso sulle prospettive della Nazionale statunitense nei prossimi incontri. Gli esperti sono pronti a scrutare da vicino la strategia e le scelte di Pochettino per affrontare le sfide future nel torneo.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulle vicende legate ai Mondiali del 2026, è possibile approfondire online su fonti autorevoli e aggiornate.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it