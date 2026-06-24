Stefano de Martino a Sanremo: il suo impatto sul palco

La notizia di Stefano de Martino a Sanremo è al centro dell’attenzione in queste ore, tanto da essere in cima ai trend sui motori di ricerca. Il suo coinvolgimento nel Festival sta generando dibattiti e aspettative. Da ex ballerino a conduttore, De Martino sembra voler portare una ventata di novità e un tocco personale alla kermesse canora più famosa d’Italia.

Le voci su una possibile presenza di Belen Rodriguez, sua ex moglie, aggiungono ulteriore interesse intorno a questo evento. La coppia, nota per la sua popolarità mediatica, potrebbe portare un’energia e una dinamicità uniche sul palco di Sanremo.

Carlo Conti, ex direttore artistico del Festival, sembra apprezzare il lavoro di De Martino e si dichiara fiducioso riguardo alla riuscita della sua edizione. L’esperienza e la visione di Stefano sembrano infatti promettere un Festival