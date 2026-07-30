Stellantis azioni: utile nel secondo trimestre 2026

Il tema delle azioni Stellantis è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i top trend sui motori di ricerca. Secondo l’ultimo aggiornamento, il colosso automobilistico è tornato in utile nel secondo trimestre del 2026, registrando un guadagno di 293 milioni di euro. Questo risultato positivo è stato trainato soprattutto dal mercato nordamericano, con ricavi in crescita del 13% a 43,5 miliardi e un cash flow di 1 miliardo.

La performance di Stellantis rispecchia un trend positivo che ha suscitato grande interesse online. Per ulteriori dettagli e approfondimenti sulla situazione attuale dell’azienda e sulle prospettive future, è possibile consultare le fonti ufficiali e gli esperti del settore disponibili online.