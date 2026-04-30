Stellantis: bilancio positivo nel Q1 2026

Stellantis è al centro dell’attenzione in queste ore, con la notizia dei suoi risultati finanziari positivi nel primo trimestre del 2026 che stanno facendo scalpore online. L’azienda ha annunciato di essere tornata all’utile netto, registrando anche un aumento dei ricavi del 6%. La guidance è stata confermata, confermando il trend di crescita dell’azienda.

Questo successo è stato attribuito al reset che ha riportato Stellantis alla crescita, dimostrando la solidità e la resilienza del gruppo automobilistico. Gli investitori e gli appassionati del settore sono particolarmente interessati a questo ritorno ai risultati positivi, che confermano la strategia vincente dell’azienda.

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