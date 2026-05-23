Stephen Colbert: addio al The Late Show, record ascolti

Stephen Colbert è al centro dell’attenzione in queste ore, con il suo addio al The Late Show che ha emozionato il pubblico e stabilito un record di ascolti. La sua carriera nel mondo dello spettacolo ha regalato risate e momenti indimenticabili, conquistando un posto speciale nel cuore degli spettatori.

La notizia è molto ricercata online e si trova in cima ai trend sui motori di ricerca, testimoniando l’interesse suscitato dall’evento. Colbert, con la sua professionalità e simpatia, ha saputo coinvolgere milioni di telespettatori, lasciando un vuoto nel mondo dell’intrattenimento che sarà difficile da colmare.

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