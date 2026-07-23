Stm azioni: ricavi 2026 superano 1 miliardo dollari

Le azioni di STMicroelectronics sono al centro dell’attenzione in queste ore, essendo uno dei trend più ricercati online. L’azienda prevede ricavi superiori a 1 miliardo di dollari nel 2026, grazie alla crescita del settore dei data center per l’intelligenza artificiale. Nel secondo trimestre ha registrato un ritorno in utile e ha aumentato le stime sui ricavi, nonostante un calo del titolo del 15% che ha suscitato domande. STMicroelectronics ha visto un incremento dei profitti grazie all’IA, ma le previsioni future hanno lasciato a desiderare. La notizia ha generato grande interesse online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare fonti online.