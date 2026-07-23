STMicroelectronics: previsioni al 2026

La notizia di STMicroelectronics, o stm, è al centro dell’attenzione in queste ore, essendo uno dei trend più ricercati sui motori di ricerca. Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’azienda prevede ricavi superiori a 1 miliardo di dollari nel corso del 2026, grazie alla crescita del settore dei data center per l’intelligenza artificiale.

Nel secondo trimestre, STMicroelectronics è tornata in utile e ha rivisto al rialzo le stime sui ricavi per i data center, confermando la solidità del settore. Nonostante ciò, alcune previsioni deludenti hanno portato a un calo del titolo del 15% nelle ultime ore.

La presenza di STMicro nel mercato dell’IA ha contribuito al risultato positivo nel Q2, ma resta da monitorare come evolveranno le prospettive future dell’azienda in un contesto di rapida innovazione tecnologica.

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