Stop acqua Val Pescara: la situazione su riaperture e divieti

AGGIORNAMENTO ore 18:00 di martedì 14 aprile 2026. Prosegue il ripristino graduale dell’erogazione idrica nell’area Val Pescara dopo l’intervento programmato sulla condotta adduttrice “Giardino”, infrastruttura strategica che alimenta una parte ampia del territorio tra Pescarese e aree limitrofe. Nel corso della giornata l’acqua è rientrata progressivamente in rete, ma in diverse zone possono ancora verificarsi cali di pressione, ritardi di riempimento e disservizi temporanei legati alle dinamiche tecniche della rete e alle caratteristiche degli impianti privati (ad esempio autoclavi condominiali).

Parallelamente, resta centrale il tema sanitario: anche dove l’erogazione è tornata o sta tornando, l’acqua non va considerata potabile fino a specifica comunicazione ufficiale successiva ai campionamenti e alle analisi. I primi prelievi sono partiti oggi nei Comuni dove l’erogazione sta normalizzandosi.

Situazione generale: cosa sta succedendo oggi

Ripristino progressivo : il ritorno dell’acqua avviene “a ondate” (riempimento serbatoi, riaperture reti interne, stabilizzazione pressioni).

: il ritorno dell’acqua avviene “a ondate” (riempimento serbatoi, riaperture reti interne, stabilizzazione pressioni). Nessuna tempistica identica per tutti : la normalizzazione varia da zona a zona (quota, distanza dai serbatoi, consumi iniziali, presenza di autoclavi).

: la normalizzazione varia da zona a zona (quota, distanza dai serbatoi, consumi iniziali, presenza di autoclavi). Autoclavi e impianti privati : eventuali blocchi o problemi degli impianti a valle del contatore richiedono verifiche da parte di tecnici/amministratori; non dipendono dalla rete pubblica.

: eventuali blocchi o problemi degli impianti a valle del contatore richiedono verifiche da parte di tecnici/amministratori; non dipendono dalla rete pubblica. Acqua non potabile: anche dopo il ritorno al rubinetto, uso alimentare vietato fino a revoca ufficiale.

Divieto uso alimentare: cosa non fare finché non arriva la revoca

Fino a nuova comunicazione ufficiale, l’acqua di rete non deve essere usata per:

bere

preparare alimenti e bevande (incluso ghiaccio)

lavare frutta e verdura

lavare stoviglie e superfici a contatto con alimenti

igiene orale e lavaggio del viso

preparazione di alimenti per neonati e persone fragili

L’acqua può essere utilizzata solo per usi igienici non alimentari (ad esempio scarico dei servizi igienici). Massima attenzione per neonati, anziani e persone fragili.

Campionamenti e controlli: i primi Comuni dove sono partiti oggi

Nel corso di oggi sono iniziati i primi campionamenti di rete nei Comuni in cui è iniziata la normalizzazione dell’erogazione. I primi prelievi riguardano:

Bolognano

Castiglione a Casauria

Scafa

Manoppello

Tocco da Casauria

Torre de’ Passeri

Turrivalignani

Gli esiti completi dei parametri microbiologici richiedono tempi tecnici di laboratorio: fino a quel momento resta valido il principio di cautela e il divieto d’uso alimentare.

Servizi sanitari: cosa resta aperto e cosa è chiuso

Le attività assistenziali sono state garantite regolarmente grazie a serbatoi di riserva e sistemi di approvvigionamento alternativi. Tuttavia, sono previste alcune chiusure mirate:

Ambulatori territoriali di Odontoiatria : chiusi oggi 14 aprile

: chiusi oggi 14 aprile Consultorio familiare di via Milli (Pescara) : chiuso il 13 e 14 aprile

: chiuso il 13 e 14 aprile Consultorio familiare di Scafa: chiuso oggi 14 aprile

Pescara: scuole, servizi comunali e strutture chiuse

A Pescara sono state adottate misure organizzative per limitare disagi e rischi igienico-sanitari durante stop e rientro del servizio.

Scuole (ogni ordine e grado, pubbliche e private): chiuse il 13 e 14 aprile

(ogni ordine e grado, pubbliche e private): chiuse il 13 e 14 aprile Servizi educativi 0–3 anni : chiusi dal 13 al 17 aprile (compreso)

: chiusi dal 13 al 17 aprile (compreso) Strutture comunali (chiusura 13 e 14 aprile): impianti sportivi comunali, strutture museali comunali, mercati comunali coperti

(chiusura 13 e 14 aprile): impianti sportivi comunali, strutture museali comunali, mercati comunali coperti Mercato ittico all’ingrosso: chiuso dal 13 al 17 aprile (compreso)

Comuni interessati: quadro completo e aree coinvolte

Il perimetro dell’interruzione ha interessato diversi Comuni, con differenza tra sospensione totale e sospensione parziale (o abbassamenti di pressione in aree specifiche).

Sospensione totale (nelle aree indicate)

Castiglione a Casauria

Chieti

San Giovanni Teatino

Tocco da Casauria

Torre de’ Passeri

Torrevecchia Teatina

Sospensione parziale / aree e frazioni coinvolte

Bolognano : Piano d’Orta (contrade Fara e Buscesi fino ai confini con Scafa e Torre de’ Passeri)

: Piano d’Orta (contrade Fara e Buscesi fino ai confini con Scafa e Torre de’ Passeri) Bussi sul Tirino : area Bussi Officine

: area Bussi Officine Casalincontrada : via Brecciarola, via delle Querce, via dei Tigli, via Salice e Aceto

: via Brecciarola, via delle Querce, via dei Tigli, via Salice e Aceto Cepagatti : sospensione parziale (aree alimentate alternativamente escluse)

: sospensione parziale (aree alimentate alternativamente escluse) Città Sant’Angelo : contrada Saline, Marina, Fonte Nuova, Fonte Umano/San Martino alta, Villa Serena, Moscarola, area Iper/Outlet, zone rurali, San Martino; possibili abbassamenti pressione in Madonna della Pace, San Vittorito, Cupello, Ibisco, contrada Fonte Canale, Fonte del Moro, Vertonica

: contrada Saline, Marina, Fonte Nuova, Fonte Umano/San Martino alta, Villa Serena, Moscarola, area Iper/Outlet, zone rurali, San Martino; possibili abbassamenti pressione in Madonna della Pace, San Vittorito, Cupello, Ibisco, contrada Fonte Canale, Fonte del Moro, Vertonica Francavilla al Mare : Fontechiaro, Candeloro

: Fontechiaro, Candeloro Manoppello : Manoppello Scalo, interporto, capoluogo e contrade De Fenza, Ripacorbaria, Colle Luce, contrada Pozzo e aree rurali

: Manoppello Scalo, interporto, capoluogo e contrade De Fenza, Ripacorbaria, Colle Luce, contrada Pozzo e aree rurali Montesilvano : viale d’Annunzio, via Chiarini, Montesilvano centro, Marina lato sud, via Vestina (fino ad area Acqua & Sapone) e diramazioni, Marina nord, Montesilvano nord, area Warner Village, riviera e grandi alberghi

: viale d’Annunzio, via Chiarini, Montesilvano centro, Marina lato sud, via Vestina (fino ad area Acqua & Sapone) e diramazioni, Marina nord, Montesilvano nord, area Warner Village, riviera e grandi alberghi Pescara : Colle Santo Spirito, via San Donato, Fontanelle, via Caduti per Servizio, via Ventre d’Oca, zona industriale, centro, Porta Nuova, area ovest-Egidi, Villa del Fuoco, Rancitelli, San Marco, Colle Pineta alto, Borgo Madonna, via del Santuario, Colli (escluse alcune direttrici specifiche), Pescara nord, Zanni, Santa Filomena

: Colle Santo Spirito, via San Donato, Fontanelle, via Caduti per Servizio, via Ventre d’Oca, zona industriale, centro, Porta Nuova, area ovest-Egidi, Villa del Fuoco, Rancitelli, San Marco, Colle Pineta alto, Borgo Madonna, via del Santuario, Colli (escluse alcune direttrici specifiche), Pescara nord, Zanni, Santa Filomena Scafa : centro urbano, Solcano, Crosta fino al confine con Piano d’Orta, via Bellavista, via Togliatti, SS 487, via Tiburtina e traverse lato Popoli, via Silone, via Michetti, Castelluccio, contrada Cesare, zona Tiburtina

: centro urbano, Solcano, Crosta fino al confine con Piano d’Orta, via Bellavista, via Togliatti, SS 487, via Tiburtina e traverse lato Popoli, via Silone, via Michetti, Castelluccio, contrada Cesare, zona Tiburtina Silvi : sospensione parziale (con aree alimentate alternativamente escluse)

: sospensione parziale (con aree alimentate alternativamente escluse) Spoltore : Santa Teresa, via Mare Adriatico fino al confine con Villa Raspa, contrada Frascone, Villa Raspa, Zampetta/Zampacorta, Case di Marzio, Pettinella, Seminario, Motorizzazione civile, clinica De Cesaris, Cavaticchi inf./sup., Santa Lucia, Mennilli, Castellini, Pacchiaritta, De Cesaris

: Santa Teresa, via Mare Adriatico fino al confine con Villa Raspa, contrada Frascone, Villa Raspa, Zampetta/Zampacorta, Case di Marzio, Pettinella, Seminario, Motorizzazione civile, clinica De Cesaris, Cavaticchi inf./sup., Santa Lucia, Mennilli, Castellini, Pacchiaritta, De Cesaris Turrivalignani: sospensione parziale (aree alimentate alternativamente escluse)

Consigli pratici per cittadini e attività (fase di rientro)

Per bere e cucinare usare solo acqua in bottiglia finché non arriva la revoca della non potabilità.

finché non arriva la revoca della non potabilità. Se l’acqua torna ma è debole o intermittente, attendere la stabilizzazione e verificare eventuali autoclavi condominiali.

o intermittente, attendere la stabilizzazione e verificare eventuali condominiali. Per esercizi con alimenti e bevande: attenersi al divieto e usare approvvigionamenti alternativi; evitare lavorazioni che richiedano acqua di rete per contatto con alimenti.

Per persone fragili: organizzare scorte dedicate (igiene, terapie, preparazioni alimentari) e chiedere supporto familiare/assistenziale se necessario.

Il quadro resta in evoluzione: nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti su rientro pressioni, eventuali criticità residue e soprattutto sull’avanzamento dei campionamenti che porteranno, con esiti favorevoli, alla revoca del divieto d’uso alimentare.