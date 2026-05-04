“Storie di donne in mostra alla Sala Mattioli

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Dal 30 aprile al 10 maggio, dalle 17:30 alle 19:30, è visitabile presso la Sala Mattioli di Corso de Parma l’esposizione “Storie di donne – Il ruolo della donna in Italia dalla Ricostruzione agli anni ‘60” che rientra nel novero delle iniziative cittadine di celebrazione e riflessione sull’ottantesimo anniversario del voto alle donne, del referendum sulla forma dello Stato e dell’elezione dell’Assemble Costituente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Patrocinata dall’assessorato alla Cultura e dalla Rete Culturale della Città del Vasto, l’iniziativa promossa dal CIF – Centro Italiano Femminile “presenta un viaggio nella memoria per riscoprire il coraggio, l’impegno e la determinazione che hanno contribuito a costruire l’Italia moderna – ha commentato la presidente del CIF di Vasto, Antonietta Della Rocchetta – si apprende dal portale web ufficiale. “Dalla fine della guerra alla rinascita del Paese, le donne sono state protagoniste silenziose ma decisive: nel lavoro, nella famiglia, nella scuola, nella politica e nelle istituzioni.”Il taglio del nastro è avvenuto nella mattina di giovedì 30 aprile scorso, alla presenza dell’assessore alla Cultura, Nicola Della Gatta, della presidente del C.I.F. di Vasto, Antonietta Della Rocchetta, del Presidente dell’A.P.S. ‘Lo Spazio per tutti’, Rocco Di Scipio, di Francesca Russo, docente ordinaria di Storia del pensiero politico dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli e presidente dell’Associazione Italiana di Storia del pensiero politico nonché del Comitato Scientifico della Fondazione ‘Nilde Iotti’, e di Ilaria Generoso, consigliera nazionale del C.I.F. e funzionario giuridico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.Attraverso testimonianze, approfondimenti storici e riflessioni delle giovani generazioni, l’evento intende valorizzare il ruolo fondamentale delle donne nella trasformazione sociale e culturale del nostro Paese – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Esprimiamo profonda gratitudine al C.I.F. di Vasto e, in particolare, alle comunità scolastiche del ‘Mattioli’, del ‘Palizzi-Mattei’ e del ‘Pantini-Pudente’, ai loro Dirigenti e ai loro Docenti, che hanno prodotto con creatività materiale di approfondimento al tema e all’intera organizzazione – ha dichiarato nell’occasione l’assessore Nicola Della Gatta – si legge sul sito web ufficiale. “Siamo certi che per formare cittadini responsabili sia centrale coinvolgere le giovani generazioni, educandole a conoscere il passato per approdare, insieme, nel futuro con consapevolezza e coraggio – recita il testo pubblicato online. ”

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it