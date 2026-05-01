Storie e curiosità del 1 Maggio 2026

Nella storia del 1 Maggio si intrecciano eventi di vario genere, da quelli politici a quelli culturali, che ne fanno una data ricca di significati e simboli. Tra le curiosità legate a questo giorno, spicca il fatto che il 1 Maggio sia stato scelto come la Giornata Internazionale dei Lavoratori, in onore delle lotte sindacali del XIX secolo per la riduzione dell’orario di lavoro. Un’altra curiosità storica è legata al primo volo dell’aereo supersonico Concorde avvenuto proprio un 1 Maggio. Ma non sono solo eventi storici a caratterizzare questa data: il 1 Maggio è anche associato a tradizioni popolari, come il rito del