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Storie e curiosità del 14 Marzo 2026

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Nel corso della storia, il 14 Marzo ha visto accadere eventi di grande rilevanza e curiosità che meritano di essere ricordati. Una data che, seppur non sempre in primo piano, ha segnato momenti significativi in diversi ambiti.

Una delle curiosità legate al 14 Marzo riguarda il 1964, quando a Dallas, negli Stati Uniti, Jack Ruby fu condannato all’ergastolo per l’omicidio di Lee Harvey Oswald, assassino del presidente John F. Kennedy. Un avvenimento che ha scosso l’opinione pubblica e alimentato teorie del complotto.

Ma non solo fatti tragici caratterizzano questa data. Nel 1794, ad esempio, nacque in Italia l’archeologo Giovanni Battista Belzoni, noto per le sue imprese nel campo dell’egittologia e per aver portato alla luce importanti scoperte archeologiche.

Il 14 Marzo si è contraddistinto anche per avvenimenti legati alla cultura e alla scienza. Nel 1879, Albert Einstein nacque proprio in questa data, lasciando un’impronta indelebile nel campo della fisica e della teoria della relatività.

Insomma, il 14 Marzo si rivela una giornata ricca di storie e aneddoti da scoprire, che ci permettono di apprezzare la complessità e la varietà degli eventi che hanno caratterizzato questo giorno nel corso del tempo.

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