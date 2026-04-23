Storie e curiosità del 23 Aprile 2026

Nella storia del 23 Aprile si celano storie affascinanti e curiosità intriganti, che ci permettono di gettare uno sguardo nel passato e scoprire sfaccettature inaspettate.

Una di queste curiosità riguarda un avvenimento del 1564, quando nacquero due giganti della letteratura: William Shakespeare e Miguel de Cervantes, autori rispettivamente di opere come Hamlet e Don Chisciotte della Mancia.

Ma non è tutto: il 23 Aprile 1985 vide il debutto ufficiale della Coca-Cola, la celebre bevanda nata per caso nel 1886 e diventata un’icona globale.

Un’altra storia affascinante riguarda il 23 Aprile 2005, quando YouTube fu lanciato online: un evento che ha rivoluzionato il mondo dei media e della condivisione video.

Infine, in un’ottica più locale, il 23 Aprile 2010 segnò la prima Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, istituita dall’UNESCO per celebrare la cultura e la letteratura.