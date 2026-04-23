- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Aprile 23, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaStorie e curiosità del 23 Aprile 2026
Notizie Italia

Storie e curiosità del 23 Aprile 2026

- Spazio Pubblicitario 02 -

Nella storia del 23 Aprile si celano storie affascinanti e curiosità intriganti, che ci permettono di gettare uno sguardo nel passato e scoprire sfaccettature inaspettate.

Una di queste curiosità riguarda un avvenimento del 1564, quando nacquero due giganti della letteratura: William Shakespeare e Miguel de Cervantes, autori rispettivamente di opere come Hamlet e Don Chisciotte della Mancia.

Ma non è tutto: il 23 Aprile 1985 vide il debutto ufficiale della Coca-Cola, la celebre bevanda nata per caso nel 1886 e diventata un’icona globale.

Un’altra storia affascinante riguarda il 23 Aprile 2005, quando YouTube fu lanciato online: un evento che ha rivoluzionato il mondo dei media e della condivisione video.

Infine, in un’ottica più locale, il 23 Aprile 2010 segnò la prima Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, istituita dall’UNESCO per celebrare la cultura e la letteratura.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it