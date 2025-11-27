Stranger Things 5 episodi: guida completa (senza spoiler)

La quinta stagione di Stranger Things è finalmente arrivata su Netflix e rappresenta il capitolo conclusivo della serie. Gli episodi sono stati pensati come un unico grande film diviso in tre “eventi” di uscita, con una storia più compatta e concentrata sull’ultima battaglia contro il Male che arriva dal Sottosopra.

Quanti episodi ha Stranger Things 5 e quando escono

La stagione finale è composta in totale da 8 episodi, distribuiti in tre blocchi:

Volume 1 – Episodi 1–4: già disponibili su Netflix (in Italia dall’alba del 27 novembre).

Volume 2 – Episodi 5–7: in uscita 25 dicembre 2025 .

Finale – Episodio 8: arriva il 31 dicembre 2025.

Tutti i volumi seguono lo stesso schema: rilascio in prima serata negli USA (5 p.m. PT), che in Italia corrisponde alle 2:00 del mattino del giorno successivo.

Le durate continuano la tendenza iniziata con la quarta stagione: episodi lunghi, alcuni oltre l’ora, con il finale annunciato come un vero episodio “da film”.

Dove vedere Stranger Things 5

Stranger Things 5 è disponibile solo su Netflix, accessibile:

via app su smart TV, console, smartphone e tablet;

tramite browser su pc;

all’interno dei decoder e dei dispositivi che integrano l’app Netflix (Sky Q, alcune smart stick ecc.).

Per vedere gli episodi serve un abbonamento attivo alla piattaforma, a qualsiasi piano disponibile in Italia.

Dove eravamo rimasti con la stagione 4 (senza spoiler pesanti)

Per capire il punto di partenza della stagione 5 basta tenere a mente pochi elementi chiave, evitando di entrare nei dettagli sugli eventi finali e sui singoli personaggi:

Vecna è il grande antagonista

Nella quarta stagione è stato rivelato il legame tra Vecna, il Sottosopra e gli esperimenti della Hawkins Lab. Il suo obiettivo era indebolire il confine tra i due mondi colpendo alcune vittime scelte, con un piano che coinvolge l’intera città. Hawkins è stata ferita in profondità

Il finale di stagione ha lasciato Hawkins in una situazione molto diversa rispetto agli inizi della serie: enormi fratture nel terreno, fenomeni inspiegabili e la sensazione che il Sottosopra non sia più qualcosa di distante e nascosto, ma qualcosa che sta iniziando a farsi vedere. Il gruppo è di nuovo (quasi) riunito

Dopo un anno di eventi sparsi fra Russia, California e Indiana, i protagonisti tornano a convergere su Hawkins. I rapporti non sono tutti semplici come all’inizio: qualcuno si sente fuori posto, qualcuno porta addosso i segni di ciò che è successo, ma il cuore del gruppo è intatto.

Stranger Things 5 riparte nell’autunno del 1987, in una Hawkins sotto sorveglianza militare, segnata dalle spaccature aperte nella stagione precedente. Vecna è scomparso, ma non è stato sconfitto davvero, e la ricerca per trovarlo e fermarlo è il filo conduttore del nuovo capitolo.

I personaggi principali da ricordare

Per affrontare i nuovi episodi senza confusione, può essere utile ripassare i ruoli principali (senza entrare in ciò che succede nel Volume 1).

Eleven (Undici)

È ancora il centro della storia: la ragazza con poteri psichici che ha aperto la porta al Sottosopra nella prima stagione e che da allora cerca, a suo modo, di rimediare a quello squarcio. In questa stagione si trova stretta fra il bisogno di proteggere Hawkins, le pressioni del governo e il peso del proprio passato.

Il gruppo di Hawkins

Mike, Dustin, Lucas, Max, Will, Erica, Nancy, Steve, Robin e gli altri compongono il nucleo storico della serie. Le loro amicizie, le coppie, le tensioni tra adolescenza e vita adulta sono ancora una parte essenziale del racconto, che ora però si intreccia con una minaccia molto più grande e globale.

Hopper, Joyce e la “famiglia allargata”

Lo sceriffo Hopper è tornato a casa, Joyce continua a essere il perno emotivo dei ragazzi Byers, e attorno a loro si è consolidato un gruppo di adulti che ha visto il Sottosopra da vicino. Nella stagione finale, il loro ruolo è tenere insieme ciò che resta di Hawkins e proteggere i ragazzi, sapendo che questa volta la posta in gioco è definitiva.

Vecna / Henry / Uno

Senza entrare in dettagli, è il volto del Male che ha guidato molte delle ombre viste sin dalla prima stagione. In Stranger Things 5 il suo piano non è più solo un mistero da decifrare: è qualcosa che continua a muoversi sullo sfondo, mentre Hawkins deve decidere se affrontarlo una volta per tutte.

I nuovi personaggi di Stranger Things 5

La stagione finale riporta in scena quasi tutto il cast principale, ma introduce anche alcune figure nuove che avranno un peso nella storia (qui solo in chiave descrittiva, senza anticipare cosa faranno negli episodi).

Dr. Kay (Linda Hamilton)

È una scienziata legata all’ambiente militare, chiamata a occuparsi della minaccia che arriva dal Sottosopra e, in particolare, del “caso Eleven”. Viene descritta come estremamente lucida, determinata e tutt’altro che facilmente impressionabile.

Holly Wheeler (Nell Fisher)

La sorellina di Mike e Nancy, quasi sullo sfondo nelle prime stagioni, ora è cresciuta e ha un ruolo più visibile. Il fatto che sia più grande permette alla serie di usarla maggiormente all’interno della storia, sempre all’interno del nucleo familiare Wheeler.

Derek Turnbow (Jake Connelly)

Un nuovo personaggio legato alla scuola e al gruppo dei più giovani. Rappresenta quel mondo di coetanei “esterni” al gruppo storico, che però viene inevitabilmente risucchiato negli eventi di Hawkins.

Lt. Robert Akers (Alex Breaux)

Figura militare collegata alle operazioni sul Sottosopra e alle strutture che se ne occupano. Aiuta a raccontare il lato più “ufficiale” della risposta del governo a ciò che sta succedendo in città.

Questi personaggi si aggiungono al cast che già conosci, senza sostituirlo: l’idea dichiarata dagli autori è chiudere la storia di chi c’era fin dall’inizio, usando i nuovi ingressi per aggiungere prospettive e tensioni diverse.

Cosa sapere prima di iniziare Stranger Things 5 (senza rovinarti nulla)

Se vuoi metterti comodo davanti ai nuovi episodi senza perderti, puoi fare questo mini “checklist” prima di premere play:

Ripassa l’idea base della serie

Hawkins non è solo una cittadina americana qualsiasi: sotto c’è un’altra dimensione, il Sottosopra, e le stagioni precedenti hanno mostrato come la barriera tra i due mondi sia diventata sempre più sottile. Ricorda che è passato circa un anno dagli eventi della stagione 4

Siamo nell’autunno del 1987. I personaggi sono cresciuti, hanno fatto esperienze diverse e arrivano alla stagione 5 portandosi dietro cicatrici fisiche ed emotive, ma senza che sia passato un tempo lunghissimo. Il tema centrale è “come si chiude la storia”

Non si tratta più di scoprire che cos’è il Sottosopra, ma di capire se è possibile fermarlo e a quale prezzo. Gli autori hanno spiegato che questa stagione è più lineare e concentrata, con meno sottotrame parallele e più attenzione al filone principale. Aspettati un tono più maturo

I personaggi non sono più bambini: la storia continua a giocare con l’immaginario anni ’80, ma lo fa con protagonisti che stanno facendo il passo verso l’età adulta, fra scelte difficili, relazioni più complesse e responsabilità che pesano.

In pratica, questa quinta stagione è pensata come una grande chiusura del cerchio: ritornano i luoghi, le dinamiche e le paure degli inizi, ma filtrate attraverso tutto quello che Hawkins ha vissuto finora. Se ti rinfreschi le idee su chi è chi, su dove si è rotta la barriera fra i due mondi e su quanto conta il legame fra i protagonisti, sei pronto a goderti gli episodi di Stranger Things 5 senza bisogno di spoiler e con tutte le carte in mano per seguire il gran finale.