La notizia di nuove storie di Stranger Things ambientate nel 1985 ha scosso i fan della serie, posizionandosi al top dei trend online. L’annuncio ha generato grande curiosità e aspettative tra gli appassionati della saga, che sembrano non voler abbandonare Hawkins e il misterioso mondo del Sottosopra.

Netflix sembra voler puntare ancora una volta sull’universo creato dai fratelli Duffer, proponendo nuovi sviluppi narrativi e approfondimenti sulle vicende dei protagonisti. La serie animata dedicata al 1985 promette di regalare emozioni e colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

Nonostante le critiche sulla formula narrativa e estetica della serie, i fan sembrano entusiasti di poter immergersi ancora una volta in un’atmosfera retro e misteriosa, pronti a seguire le nuove avventure dei ragazzi di Hawkins e dei loro alleati.

Per rimanere aggiornati su tutte le novità e gli sviluppi di Stranger Things: storie dal 1985, è possibile approfondire online, dove la notizia è al centro dell’interesse dei media e degli appassionati di serie tv.