Stretto di Hormuz: merci bloccate per miliardi

Il tema in tendenza in queste ore è lo stretto di Hormuz, con migliaia di navi ferme nel Golfo e merci per miliardi di dollari bloccate. L’ultimo aggiornamento indica che transiti sono crollati drasticamente, con rischi evidenti per il settore agroalimentare e non solo.

La situazione attuale evidenzia un impatto significativo sul commercio internazionale e sull’economia globale. Le merci ferme per un valore di 23,7 miliardi di dollari rappresentano una sfida importante da affrontare.

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