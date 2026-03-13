Successo italiano alle Paralimpiadi Invernali 2026

Le Paralimpiadi Invernali 2026 sono al centro dell’attenzione in queste ore, con il medagliere che vede l’Italia primeggiare grazie alle performance straordinarie degli atleti azzurri. Luchini conquista l’oro nello snowboard, portando a 11 il numero di medaglie italiane. La vittoria di Giacomo Bertagnolli nella disciplina dello slalom gigante per ipovedenti aggiunge ulteriore prestigio alla squadra italiana, che vede anche Chiara Mazzel e Fabrizio Casal salire sul podio con le loro medaglie d’argento.

La notizia è tra i top trend sui motori di ricerca, confermando l’interesse del pubblico per lo sport paralimpico e per le gesta degli atleti italiani. Un successo che testimonia il talento e l’impegno degli sportivi impegnati a Milano Cortina 2026, e che fa brillare il tricolore sulle nevi del mondo.

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