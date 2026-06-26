Sulmona, appello del Vescovo Fusco: “Vota per Santa Chiara, atto di speranza per il territorio”

Nel cuore della campagna nazionale del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) “I Luoghi del Cuore”, la Diocesi di Sulmona-Valva si mobilita per salvare il Parlatorio barocco del Monastero di Santa Chiara a Sulmona. Il Vescovo Mons. Michele Fusco ha lanciato un accorato appello affinché la comunità si unisca per votare a favore del restauro di questo gioiello storico.

Il Vescovo Fusco ha sottolineato l’importanza non solo artistica, ma anche spirituale e sociale del complesso clariano, fondato nel XIII secolo. Il Parlatorio barocco, simbolo di dialogo tra clausura e mondo esterno, necessita di interventi urgenti a causa dei segni del tempo e della fragilità strutturale.

Il Vescovo ha dichiarato: “Votare per Santa Chiara è un dovere morale verso la nostra storia e la nostra identità. Prendersi cura di questo luogo significa lanciare un segnale di speranza per le nostre aree interne. Invito ogni cittadino e fedele a compiere questo gesto di cittadinanza attiva”.

L’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi ha esortato tutti a votare gratuitamente tramite il sito ufficiale del FAI. Basta collegarsi, cercare la scheda dedicata al Monastero di Santa Chiara a Sulmona e cliccare su “VOTA”.

In un momento in cui la tutela del patrimonio culturale è fondamentale, il Vescovo Fusco invita la comunità a unirsi per preservare la bellezza e la storia di Sulmona. Il Parlatorio di Santa Chiara rappresenta un simbolo di identità e appartenenza che merita di essere salvaguardato per le generazioni future.