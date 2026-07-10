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Eventi e Cultura

Sulmona, appello per intitolare il nuovo bivacco Falco Maiorano su Monte Amaro

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Esattamente 60 anni fa, il 10 luglio 1966, la Sezione CAI di Sulmona inaugurava il Bivacco Falco Maiorano sulla vetta di Monte Amaro, la cima più alta della Maiella e la seconda dell’intero Appennino. Questa struttura è stata poi distrutta da una bufera nella notte del 31 dicembre 1974.

In occasione di questo anniversario, un appello sostenuto da Guide Alpine, Accompagnatori di Media Montagna, Istruttori CAI e altri appassionati delle montagne abruzzesi chiede che il nuovo bivacco in corso di realizzazione sulla vetta di Monte Amaro venga intitolato a Falco Maiorano, la prima guida ufficiale della Maiella a fine Ottocento.

Tra i firmatari dell’appello ci sono nomi illustri come Giampiero Di Federico, Pasquale Iannetti, Paolo Caruso, Cristiano Iurisci, Lucio Taraborrelli e Ugo Del Castello. Anche diverse Sezioni CAI del centro Italia, da Ascoli Piceno a Roma, hanno aderito all’iniziativa.

Il nuovo bivacco, finanziato interamente con fondi pubblici, vedrà la realizzazione di una struttura geodetica recuperata e valorizzata con l’esposizione nel Comune di Campo di Giove.

Gli aderenti all’appello ritengono che intitolare la nuova struttura a Falco Maiorano sia un atto di giustizia storica e di rispetto della memoria alpinistica abruzzese. “Questo gesto renderebbe omaggio a un pioniere appassionato che amava, rispettava e faceva conoscere la Montagna con la sua esperienza”, dichiarano i promotori.

Nell’appello inviato ai soggetti competenti, si sottolinea l’importanza di preservare la memoria di chi ha dedicato la propria vita alla montagna e si auspica che il nuovo bivacco veda il proprio completamento entro la fine di luglio.

In allegato al comunicato stampa è presente il testo dell’appello con la lista di tutti i firmatari, la scheda biografica di Falco Maiorano, insieme alle foto del Bivacco Falco Maiorano originario e del nuovo bivacco in via di completamento sulla vetta di Monte Amaro.

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