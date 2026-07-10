Sulmona, appello per intitolare il nuovo bivacco Falco Maiorano su Monte Amaro

Esattamente 60 anni fa, il 10 luglio 1966, la Sezione CAI di Sulmona inaugurava il Bivacco Falco Maiorano sulla vetta di Monte Amaro, la cima più alta della Maiella e la seconda dell’intero Appennino. Questa struttura è stata poi distrutta da una bufera nella notte del 31 dicembre 1974.

In occasione di questo anniversario, un appello sostenuto da Guide Alpine, Accompagnatori di Media Montagna, Istruttori CAI e altri appassionati delle montagne abruzzesi chiede che il nuovo bivacco in corso di realizzazione sulla vetta di Monte Amaro venga intitolato a Falco Maiorano, la prima guida ufficiale della Maiella a fine Ottocento.

Tra i firmatari dell’appello ci sono nomi illustri come Giampiero Di Federico, Pasquale Iannetti, Paolo Caruso, Cristiano Iurisci, Lucio Taraborrelli e Ugo Del Castello. Anche diverse Sezioni CAI del centro Italia, da Ascoli Piceno a Roma, hanno aderito all’iniziativa.

Il nuovo bivacco, finanziato interamente con fondi pubblici, vedrà la realizzazione di una struttura geodetica recuperata e valorizzata con l’esposizione nel Comune di Campo di Giove.

Gli aderenti all’appello ritengono che intitolare la nuova struttura a Falco Maiorano sia un atto di giustizia storica e di rispetto della memoria alpinistica abruzzese. “Questo gesto renderebbe omaggio a un pioniere appassionato che amava, rispettava e faceva conoscere la Montagna con la sua esperienza”, dichiarano i promotori.

Nell’appello inviato ai soggetti competenti, si sottolinea l’importanza di preservare la memoria di chi ha dedicato la propria vita alla montagna e si auspica che il nuovo bivacco veda il proprio completamento entro la fine di luglio.

In allegato al comunicato stampa è presente il testo dell’appello con la lista di tutti i firmatari, la scheda biografica di Falco Maiorano, insieme alle foto del Bivacco Falco Maiorano originario e del nuovo bivacco in via di completamento sulla vetta di Monte Amaro.