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Eventi e Cultura

Sulmona celebra il 1° Memorial Abruzzo Silver Cup in onore di Maurizio Consorte con una giornata di grande scherma e emozioni condivise

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Sulmona celebra Maurizio Consorte: in pedana la sciabola per il 1° Memorial Abruzzo Silver Cup

Sarà una giornata di grande scherma, ma soprattutto di emozioni, ricordi e valori condivisi. Domenica 14 giugno 2026 il Palazzetto dello Sport di Sulmona ospiterà il 1° Trofeo Memorial Maurizio Consorte – Abruzzo Silver Cup, appuntamento dedicato alla sciabola che unirà il profilo agonistico a quello umano nel nome di un maestro che ha lasciato un segno profondo nel movimento schermistico abruzzese e non solo.

L’evento, organizzato dalla Delegazione Abruzzo della Federazione Italiana Scherma, è reso possibile anche grazie al fondamentale contributo della Regione Abruzzo, oltre che al patrocinio del Comune di Sulmona, confermando l’attenzione delle istituzioni verso una disciplina che continua a distinguersi per valori e risultati.

Il torneo renderà omaggio alla memoria di Maurizio Consorte, scomparso improvvisamente lo scorso novembre. Per chi lo ha conosciuto, la scherma non era soltanto uno sport, ma una vera e propria missione educativa da vivere con dedizione assoluta. La sua passione, il suo entusiasmo e la capacità di trasmettere i valori della disciplina restano ancora oggi un punto di riferimento per atleti, tecnici e dirigenti.

Sul piano tecnico, il Memorial promette spettacolo. La formula scelta prevede una gara di sciabola a staffetta a squadre miste, con ciascun team composto da due uomini e due donne, una soluzione che valorizza il gioco di squadra e l’equilibrio tra i componenti del quartetto, regalando assalti intensi e ricchi di colpi di scena. Il livello della competizione si annuncia particolarmente elevato grazie alla presenza di società di primo piano del panorama nazionale.

Hanno infatti confermato la propria partecipazione il Club Scherma Napoli, il Circolo Scherma Terni, la SS Lazio Scherma Ariccia, il Club Scherma Frascati, il Dauno Foggia, il Club Scherma Pescara e l’ASD Gymnasium Scherma Club, realtà che porteranno in pedana alcuni dei più interessanti prospetti della sciabola italiana.

Non sarà soltanto una sfida per conquistare il trofeo, ma anche un’occasione per riaffermare lo spirito più autentico della scherma: rispetto, sacrificio, crescita e condivisione. In questo senso, il Memorial dedicato a Maurizio Consorte assume un significato che va oltre il risultato sportivo, trasformandosi in un tributo sentito a un maestro che ha fatto della passione per la pedana il filo conduttore della propria vita.

Anche il sostegno garantito dalla Regione Abruzzo rappresenta un tassello importante per la riuscita della manifestazione, contribuendo alla valorizzazione di un evento che richiama sul territorio società prestigiose e giovani talenti provenienti da diverse parti d’Italia, in una giornata destinata a promuovere non solo l’eccellenza sportiva ma anche il ricordo di una figura che ha lasciato un’eredità preziosa nel mondo della scherma.

Sulmona si prepara così ad accogliere un appuntamento destinato a lasciare il segno, dove il ricordo si intreccerà con l’agonismo e dove ogni stoccata rappresenterà anche un modo per onorare l’eredità di chi ha contribuito, con competenza e dedizione, a far crescere la scherma sul territorio.

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