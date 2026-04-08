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Cronaca

Sulmona, Comitato per l’ordine pubblico: azioni concrete per contrastare il degrado urbano e promuovere la sicurezza cittadina.

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La sicurezza urbana nel comune di Sulmona è al centro delle attenzioni del Dott. Vito Cusumano, che ha presieduto stamane una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’incontro è stato dedicato ad un’analisi congiunta con i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Sulmona sulla situazione della sicurezza urbana del centro cittadino, dove si sono verificati di recente alcuni episodi che hanno provocato notevole allarme sociale.

Alla riunione hanno partecipato il Sindaco di Sulmona, Luca Tirabassi, accompagnato dagli Assessori Comunali Emanuela Cosentino (Cultura, Istruzione e Turismo) e Gianluca Giammarco (Bilancio e Commercio), i Vertici delle Forze dell le Dirigenti della Sezione di Polizia Stradale dell’Aquila e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sulmona. Durante il meeting è stato effettuato un opportuno approfondimento sugli accadimenti, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dagli Organi di polizia, che hanno ribadito l’importanza di ricevere tempestivamente la denuncia in ordine ai fatti, per consentire l’espletamento delle relative indagini.

In merito alla situazione del territorio, è emerso che nel 2025 si è registrato un lieve incremento dei fenomeni criminosi rispetto all’anno precedente, mentre nel primo trimestre del 2026 si è riscontrata una diminuzione del 5% rispetto allo stesso periodo del 2025. Inoltre, è stato evidenziato un aumento del 25% delle persone identificate sul territorio, con un conseguente aumento di quelle denunciate e/o arrestate a vario titolo di reato.

Per fronteggiare le problematiche riguardanti il centro storico, sono state proposte misure di prevenzione generale, come l’impiego di pattuglie e l’effettuazione di controlli mirati sul possesso di armi improprie e sullo spaccio di stupefacenti. Inoltre, è stata suggerita l’adozione di provvedimenti di divieto d’accesso a determinate zone urbane per preservare il decoro e la fruibilità degli spazi pubblici.

L’Amministrazione comunale di Sulmona ha condiviso tali proposte e ha illustrato i progetti avviati con gli istituti scolastici e le associazioni di volontariato per promuovere i valori della legalità e della convivenza civile.

In conclusione, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si è impegnato a intensificare le azioni di contrasto alla criminalità e a promuovere la collaborazione tra le istituzioni e la comunità locale per garantire un ambiente sicuro e accogliente per tutti i cittadini.

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