Sulmona, Enzo Avitabile porta la “Santa Rivoluzione” in concerto al Teatro Comunale domenica 29 marzo 2026

La grande musica d’autore approda a Sulmona con uno degli artisti più intensi e innovativi della scena italiana. Enzo Avitabile, maestro della contaminazione musicale e figura simbolo del cosiddetto “Neapolitan Power”, sarà protagonista domenica 29 marzo, alle ore 18, al Teatro comunale “Maria Caniglia” con lo spettacolo “Napoletana”.

L’appuntamento è promosso dall’Associazione Culturale Musicale Nomadi Fans Club “Un Giorno Insieme”, con il patrocinio del comune di Sulmona, nell’ambito del programma di “Una colonna sonora per la vita”. I biglietti e le prevendite sono disponibili contattando il numero 389.9737620 o inviando una mail a vbisestile@gmail.com. I biglietti possono essere acquistati anche con Carta del Docente e Bonus cultura. Inoltre, durante lo stesso evento, sarà estratta una lotteria di beneficenza con l’obiettivo di sostenere la sanità del centro Abruzzo.

Prima del concerto, saranno effettuate tre donazioni: al reparto di chirurgia dell’Ospedale di Popoli, il reparto di Ortopedia dell’ospedale di Sulmona e il reparto di chirurgia dell’ospedale di Sulmona. Saranno anche annunciati i progetti per il 2026 che interesseranno il reparto di pediatria e il reparto di chirurgia dell’ospedale di Sulmona.

Enzo Avitabile porta sul palco uno spettacolo che fonde radici popolari, spiritualità e sonorità contemporanee. Con lui si esibiranno Emidio Ausiello alle percussioni, Gianluigi Di Fenza alla chitarra e Christian Di Fiore alla zampogna. Questo nuovo progetto musicale, dedicato alla tradizione partenopea, rappresenta un racconto che attraversa la storia e l’anima di Napoli, unendo passato e presente, memoria e innovazione.

Il titolo del progetto, “Napoletana”, allude a un’idea di trasformazione sia spirituale che materiale. L’uso di strumenti acustici punta a una sintesi tra ritmi tribali e linguaggi contemporanei. La musica di Avitabile è un incrocio tra accoglienza e solidarietà, una testimonianza di una terra comune che mescola suoni e aspirazioni del mondo in una vera trasformazione, in una “santa rivoluzione”.

Enzo Avitabile, nato a Napoli nel 1955, è un cantautore, sassofonista e compositore italiano, pioniere della world music e del funk napoletano. Cresciuto a Marianella, ha unito ritmi afroamericani con sonorità mediterranee e arcaiche, collaborando con artisti come James Brown e Pino Daniele. Pluripremiato per le colonne sonore, è noto per il sodalizio con i Bottari di Portico.