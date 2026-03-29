Sulmona, Estratti i vincitori della Lotteria di beneficenza Nomadi Fans Club: crociera, bicicletta e tanti altri premi all’Ospedale di Popoli

Si è svolta domenica 29 marzo nel foyer del teatro comunale di Sulmona, l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria di beneficenza “Una colonna sonora per la vita 2025” del Nomadi fans club “Un giorno insieme”. Grazie a questa iniziativa, è stato possibile donare attrezzature ai reparti di chirurgia dell’Ospedale di Popoli, di Ortopedia dell’ospedale di Sulmona e di chirurgia ospedaliera di Sulmona.

I numeri estratti sono stati 275, corrispondenti ad altrettanti premi, consultabili sul sito https://premioaugustodaolio.wordpress.com e sulle testate giornalistiche. Tra i premi, spiccano la crociera per due persone sul Mediterraneo come 1° premio, la bicicletta Jumpertrek come 2° premio e l’abbonamento Internet Telweb come 3° premio.

I vincitori potranno ritirare i premi contattando il numero 389 9737620 o scrivendo a vbisestile@gmail.com. L’Associazione culturale Nomadi fans club “Un giorno insieme” ha ringraziato i cittadini dell’Abruzzo, gli sponsor e i comuni che hanno supportato l’iniziativa benefica.

Si è così conclusa con successo la lotteria del Nomadi fans club di Sulmona, evidenziando ancora una volta la generosità e la solidarietà della comunità locale nel sostenere cause importanti per il territorio.