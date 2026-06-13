Sulmona, l’attore Mirko Mascioli ospite a Rai Isoradio: parla di famiglia, fede e nuovi progetti

L’attore e conduttore Mirko Mascioli ospite su Rai Isoradio

L’attore e conduttore di Sulmona Mirko Mascioli è stato ospite ieri sera dell’ultimo programma di Silvia Salemi su Rai Isoradio, intitolato “Back Home”.

Durante la trasmissione, Mascioli ha affrontato diversi temi, tra cui la famiglia, la famiglia allargata e la fede. In particolare, ha parlato del suo libro “La felicità dopo la sofferenza”, dove ha raccontato due storie toccanti: una riguardante una donna affetta da sclerosi multipla e lasciata dal marito, e un’altra che ha come protagonista Lisa, la quale ha scoperto la fede in seguito a un evento particolare.

Durante la puntata, l’artista ha annunciato a Silvia Salemi di essere al lavoro su un nuovo film e un nuovo libro, confermando così la sua poliedricità artistica e la sua costante presenza sul piccolo e grande schermo.

Mirko Mascioli, volto noto televisivo e cinematografico a livello nazionale, ha preso parte a numerosi programmi e film di successo, tra cui “Leggerissima estate”, “Azzurro Storie di Mare”, “Missioni d’estate”, “Star Bene” e “Ogni giorno è Natale”.

Inoltre, ha lavorato anche come regista, dirigendo pellicole come “Occhi Azzurri”, “Lei, il mio tutto” e “Il sangue e il potere”. Non solo cinema e televisione, Mascioli ha anche partecipato a spot televisivi, come quello sulla sclerosi multipla con Annalisa Minetti e Daniela Fazzolari.

La sua presenza costante sulle reti nazionali e la sua capacità di affrontare temi delicati e importanti come la malattia e la fede lo confermano come una figura di spicco nel panorama artistico italiano.